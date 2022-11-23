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57 минут назад

Стивену Спилбергу подарят «Золотого медведя» на февральском Берлинале

Inc-News

Знаменитый режиссер вскоре пополнит свою и без того внушительную коллекцию наград.

Спилбергу подарят «Золотого медведя» на Берлинале
Фото: Inc-NewsInc-News

Семьдесят третий Берлинский кинофестиваль пройдет в период с 16 по 23 февраля 2023 года, и один его лауреат уже известен.

Знаменитому режиссеру Стивену Спилбергу, который ранее не планировал участие в данном мероприятии, вручат приз «Золотой медведь» за достижения в карьере.

Так что, постановщику волей или неволей придется приезжать в феврале в Берлин, чтобы прибавить этот приз к уже имеющимся трем «Оскарам», семи «Золотым глобусам», дюжине статуэток «Эмми» и еще целому ряды наград.

Актеры,Оскар,Стивен Спилберг,
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