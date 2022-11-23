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1 час назад

Умер актер "Игры престолов" Уилко Джонсон, сыгравший палача из списка Арьи Старк

Газета.Ruиещё 5

Британский музыкант и актер Уилко Джонсон умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили представители артиста в Twitter.

Умер актер "Игры престолов"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Джонсон скончался 21 ноября у себя дома. Известно, что в 2013-м музыканту диагностировали рак поджелудочной железы.

Актер известен по роли придворного палача Илина Пейна в культовом сериале «Игра Престолов». Именно его персонаж отрубил голову верховному лорду Севера Неду Старку в первом сезоне.

В 1971 году Джонсон основал рок-группу Dr. Feelgood, где выступал в качестве вокалиста и гитариста. Его музыка оказала влияние на английское панк-движение. Через несколько лет артист ушел из коллектива.

Ранее скончался заслуженный артист России Михаил Кекшоев.

Актеры,Игра престолов,
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