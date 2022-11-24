Джонни Депп снимется в новых "Пиратах Карибского моря"

Голливудский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме "Пираты Карибского моря". Его имя присутствует в списке артистов и техперсонала, которых вызывают для участия в съемках. Об этом сообщает радио КП.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Уточняется, что на февраль будущего года назначены пробные съемки картины под предварительным названием "День в море". Работа будет вестись на территории Великобритании.

Исполнительным продюсером фильма выступит Брюс Хендрикс, который принимал участие в создании первых трех фильмов франшизы.