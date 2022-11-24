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1 час назад

Джонни Депп снимется в новых "Пиратах Карибского моря"

Москва24иещё 5

Голливудский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме "Пираты Карибского моря". Его имя присутствует в списке артистов и техперсонала, которых вызывают для участия в съемках. Об этом сообщает радио КП.

Джонни Депп снимется в новых "Пиратах Карибского моря"
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Уточняется, что на февраль будущего года назначены пробные съемки картины под предварительным названием "День в море". Работа будет вестись на территории Великобритании.

Исполнительным продюсером фильма выступит Брюс Хендрикс, который принимал участие в создании первых трех фильмов франшизы.

Ранее в The International News поступила информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря". По данным источника, на который ссылается издание, за участие в фильме актеру предложили 300 миллионов долларов.

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