Куда пропал Дмитрий Нагиев

В августе 2022 года стало известно, что Дмитрий Нагиев перестал вести шоу “Голос” и “Голос 60+”. На проектах его заменили Лариса Гузеева и Яна Чурикова. По официальной версии, Нагиев решил взять творческую паузу, поэтому перестал вести телепроекты. О том, чем занимается актер — в материале “Рамблера”.

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Помимо “Голоса” у Дмитрия Нагиева было много заметных проектов: у него были театральные работы, фильмы и сериалы. В 2022 году у него было несколько заметных премьер: фильмы “Свингеры”, “Папы” и “Мой папа — вождь”.

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Почему ушел из "Голоса"

Официально Нагиев заявил, что хочет взять творческую паузу. Возможно, он слишком долго был ведущим одного проекта, ведь "Голос" он ведет с 2012 года. До этого у него были и другие масштабные проекты, с которыми он сотрудничал, но они не длились так долго.

Тем не менее, продюсеры уверены, что Нагиев еще вернется в "Голос" в роли ведущего или жюри.

Что будет с “Физруком”

Поклонники актера очень полюбили роль Фомы в сериале “Физрук”. На протяжении четырех сезонов зрители наблюдали, как бандит превращается в доброго и отзывчивого человека. Нагиев стал символом и лицом сериала, так как исполнял главную роль.

Однако у проекта сложилась не самая лучшая судьба. Он был действительно рейтинговым и привлекал большое количество зрителей. Всего у сериала вышло четыре сезона. В 2018 году сериал продлили на пятый сезон, выход которого планировали в 2020 году, но он не вышел. Спустя год сценарист проекта заявил о том, что сериал заморозили. Пока что продолжения ждать не стоит.

Чем сейчас занимается Нагиев

После его ухода из “Голоса” поклонники оказались обеспокоены тем, как будет дальше развиваться карьера актера. Тем не менее, его представители заявляют, что он решил взять “академический отпуск” от проектов.

Также Нагиев сам занимается разработкой собственных шоу, которые планирует выпустить в дальнейшем. Пока что в эфире он появляться не собирается.