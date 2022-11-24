5 советских актрис, которые отказались сняться в Голливуде

Клара Лучко, Надежда Румянцева и другие артистки могли бы покорить зарубежное кино.
Сейчас многие отечественные актеры мечтают покорить Голливуд, получить мировую известность и славу. Им сложно представить, что нескольким ярким советским артисткам американские продюсеры сами предлагали роли в проектах, но знаменитости отказались. Впрочем, некоторые из не даже не догадывались, что ими заинтересовался Голливуд.
Яркая актриса, которая получила всесоюзную популярность после выхода на экраны картины «Тихий Дон», мечтала о серьезных, ярких ролях. Актриса не задумывалась, что ей могут заинтересоваться за океаном. А голливудские продюсеры в это время пытались связаться с Элиной через госкино. Но чиновники наотрез отказывались устраивать встречу Быстрицкой с работниками «фабрики грез». О том, что могла сниматься в США, Элина Авраамовна узнала лишь, когда перестала работать и завершила карьеру.
По слухам, яркую актрису продюсеры заметили после выхода на экраны фильма «Девчата». Режиссеры заинтересовались Надеждой, ведь она обладала всеми качествами настоящей голливудской звезды: обаятельная, живая, способная к перевоплощению. Американские СМИ даже окрестили Румянцеву «Чарли Чаплином в юбке» и были очарованы ее способностью играть юных девушек, хотя самой Надежде было уже больше тридцати лет. Впрочем, как и в случае с Быстрицкой, о том, что ей заинтересован Голливуд, Румянцева даже не догадывалась: Госкино обрубало все предложение артистке.
В отличие от Надежды и Элины, Клара была в курсе, что ей интересовались зарубежные режиссеры. Очаровательную актрису легко отпускали на кинофестивали по всему миру, чиновники были уверены, что она не останется за границей. Так и было: Клара была верна своей стране. В интервью она говорила, что хочет сниматься только в СССР, а блистать на красных дорожках может, где угодно.
В 1957 году на экраны вышел фильм «Летят журавли», который был удостоен сразу нескольких престижных кинонаград. И зрители, и режиссеры были очарованы актрисой. Пабло Пикассо потерял голову от Татьяны и написал ее портрет, а студии предлагали Самойловой отправиться в Голливуд и сыграть Анну Каренину. Однако Госкино не рекомендовало Самойловой соглашаться, а взамен ей предложили все же исполнить Анну Каренину. Но в отечественной, конечно, версии.
После выхода на экраны фильма «Садко» Аллой Ларионовой заинтересовались и в Европе, и в США. Сам Чарли Чаплин мечтал сняться вместе с актрисой, но покидать СССР Алла была не намерена. В тот момент съемки Ларионовой были расписаны на семь лет вперед. Лишь в семидесятые у Ларионовой появилось время, но в этот момент предложений уже не поступало.