Марго Робби считает роль в "Тоне против всех" своей самой значимой

Австралийская актриса Марго Робби во время мероприятия BAFTA «Жизнь в картинках» в Лондоне назвала самую значимую для нее роль в кино. Актрису цитирует ScreenRant.

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По ее словам, когда она посмотрела фильм «Тоня против всех» (2018), где сыграла фигуристку Тоню Хардинг, впервые почувствовала себя профессиональной актрисой. «Я подумала: «Хорошо, я все-таки хорошая актриса», — вспомнила Робби.

За роль в «Тоне против всех» артистка была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.