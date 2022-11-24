Марго Робби считает роль в "Тоне против всех" своей самой значимой

Австралийская актриса Марго Робби во время мероприятия BAFTA «Жизнь в картинках» в Лондоне назвала самую значимую для нее роль в кино. Актрису цитирует ScreenRant.
По ее словам, когда она посмотрела фильм «Тоня против всех» (2018), где сыграла фигуристку Тоню Хардинг, впервые почувствовала себя профессиональной актрисой. «Я подумала: «Хорошо, я все-таки хорошая актриса», — вспомнила Робби.
За роль в «Тоне против всех» артистка была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Ранее австралийский музыкант Ник Кейв назвал новую картину об артистке Мэрилин Монро «Блондинка» своим любимым фильмом. Известно, что совместно с Уорреном Эллисом музыкант записал саундтреки к новой ленте о жизни голливудской звезды.