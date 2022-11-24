Джо Джонас уступил Гарфилду в кастинге на роль Человека-паука

Бывший солист Jonas Brothers Джо Джонас признался, что претендовал на роль Человека-паука во франшизе с Эндрю Гарфилдом, сообщает Variety.
Об этом музыкант рассказал в подкасте издания. По словам Джонаса, в 2012 году он проходил кастинг на роль Питера Паркера в «Новом Человеке-пауке», но впоследствии уступил ее Гарфилду. Артист также отметил, что спустя годы не жалеет о своем неудачном прослушивании во франшизу.
«Я тогда был страшно взволнован и мечтал получить эту роль. Но сейчас понимаю, что, конечно, Эндрю был самым лучшим кандидатом и я рад, что продюсеры выбрали именно его», — поделился Джонас.
Музыкант также отметил, что несмотря на неудачный опыт этого кастинга, не теряет надежду попробовать свои силы в большом кино.