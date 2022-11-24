Джо Джонас уступил Гарфилду в кастинге на роль Человека-паука

Об этом музыкант рассказал в подкасте издания. По словам Джонаса, в 2012 году он проходил кастинг на роль Питера Паркера в «Новом Человеке-пауке», но впоследствии уступил ее Гарфилду. Артист также отметил, что спустя годы не жалеет о своем неудачном прослушивании во франшизу.