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1 час назад

Джо Джонас признался, что едва не получил роль Человека-паука, которого сыграл Эндрю Гарфилд

Газета.Ru

Бывший солист Jonas Brothers Джо Джонас признался, что претендовал на роль Человека-паука во франшизе с Эндрю Гарфилдом, сообщает Variety.

Джо Джонас уступил Гарфилду в кастинге на роль Человека-паука
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом музыкант рассказал в подкасте издания. По словам Джонаса, в 2012 году он проходил кастинг на роль Питера Паркера в «Новом Человеке-пауке», но впоследствии уступил ее Гарфилду. Артист также отметил, что спустя годы не жалеет о своем неудачном прослушивании во франшизу.

«Я тогда был страшно взволнован и мечтал получить эту роль. Но сейчас понимаю, что, конечно, Эндрю был самым лучшим кандидатом и я рад, что продюсеры выбрали именно его», — поделился Джонас.

Музыкант также отметил, что несмотря на неудачный опыт этого кастинга, не теряет надежду попробовать свои силы в большом кино.

Актеры,Джо Джонас,Эндрю Гарфилд,
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