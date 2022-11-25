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1 час назад

Представитель Джонни Деппа опроверг слухи о его возвращении в "Пираты Карибского моря"

Газета.Ru

Источник из окружения Джонни Деппа прокомментировал слухи о том, что актер вернется к роли капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря». Об этом сообщает New York Post.

Представитель Деппа опроверг слухи о его возвращении в "Пираты Карибского моря"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает инсайдер, артист не будет участвовать в съемках новой части фильма. Слухи о том, что Депп снова может появиться в проекте, появились накануне в зарубежных СМИ. По сообщениям The Sun, возвращение Воробья находится в стадии разработки, актер, предположительно, задействован в тестовых съемках.

Первый фильм серии «Пираты Карибского моря» под названием «Проклятие Черной жемчужины» вышел в 2003 году. После выхода фильм занял 22-е место в списке наиболее прибыльных фильмом в истории.

Актеры,Джонни Депп,
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