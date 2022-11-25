Представитель Деппа опроверг слухи о его возвращении в "Пираты Карибского моря"

Источник из окружения Джонни Деппа прокомментировал слухи о том, что актер вернется к роли капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря». Об этом сообщает New York Post.

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Как сообщает инсайдер, артист не будет участвовать в съемках новой части фильма. Слухи о том, что Депп снова может появиться в проекте, появились накануне в зарубежных СМИ. По сообщениям The Sun, возвращение Воробья находится в стадии разработки, актер, предположительно, задействован в тестовых съемках.