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3 часа назад

Марго Робби рассказала о подготовке к эротической сцене в «Волке с Уолл-стрит»

Lenta.ru

Австралийская актриса Марго Робби рассказала, как готовилась к съемкам эротической сцены в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013). Ее слова передает NY Post.

Как снимали эротическую сцену в «Волке с Уолл-стрит»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актрисе нужно было появиться в обнаженном виде в одной из сцен с коллегой по фильму Леонардо Ди Каприо. Робби призналась, что из-за волнения ей пришлось прибегнуть к алкоголю.

«Не буду врать, перед этой сценой я выпила несколько шотов с текилой, потому что я нервничала... Очень сильно нервничала», — вспомнила артистка, которой было 22 года во время съемок картины. «Знаю, сейчас это прозвучит глупо, учитывая, насколько грандиозным получился фильм, но в то время я думала: "Никто не заметит меня в этом фильме"», — заявила она. «"Неважно, что я делаю в этой картине, все все равно будут смотреть на Лео [Ди Каприо]"», — добавила Робби, вспоминая свои мысли.

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