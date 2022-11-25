Как снимали эротическую сцену в «Волке с Уолл-стрит»

«Не буду врать, перед этой сценой я выпила несколько шотов с текилой, потому что я нервничала... Очень сильно нервничала», — вспомнила артистка, которой было 22 года во время съемок картины. «Знаю, сейчас это прозвучит глупо, учитывая, насколько грандиозным получился фильм, но в то время я думала: "Никто не заметит меня в этом фильме"», — заявила она. «"Неважно, что я делаю в этой картине, все все равно будут смотреть на Лео [Ди Каприо]"», — добавила Робби, вспоминая свои мысли.