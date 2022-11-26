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2 часа назад

Вилкова заявила о юношеской влюбленности в Абдулова

runews24.ru

Екатерина с детства хотела быть актрисой, планомерно реализуя свои задумки. Но одну из своих мечт Вилкова реализовать звезда не смогла. Легендарный советский актер скончался, не успев побывать партнером Екатерины по съемочной площадке.

Вилкова заявила о юношеской влюбленности в Абдулова
Фото: runews24.rurunews24.ru

Однажды звезда сериала «Шифр» все же встретилась со своим кумиром в своем родном городе Нижнем Новгороде, куда Абдулов приехал со спектаклем.

Вилкова призналась, что в качествы фанатки сфотографировалась с актером.

«Саша Абдулов — психосексуальная травма моего детства, потому что он похож на папу, мне так казалось», — поделилась артистка.

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