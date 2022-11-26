Долинский рассказал, как умер его новорожденный ребенок

«Сыну было три дня, и он умер в роддоме. Я его не видел. Жена родила ребенка, ему дали имя, его звали Артем. Уже была колясочка куплена. Это называется слишком перебдели, он был для восьмимесячного слишком подвижный, и ему сделали какую-то инъекцию, чтобы успокоить, и его успокоили», — рассказал актер в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.