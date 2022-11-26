Долинский рассказал, как умер его новорожденный ребенок

Актера Владимира Долинского сопровождали многочисленные жизненные трудности и проблемы. Однако он рассказал, что потеря новорожденного малыша переживалась особенно трудно.
Через два месяца после бракосочетания супруга Татьяна родила актеру ребенка. Врачи не смогли помочь недоношенному малышу, и он скончался.
Долинский сильно переживал утрату. Он отметил, что в это тяжелое время его поддержал актер Георгий Мартиросян.
«Сыну было три дня, и он умер в роддоме. Я его не видел. Жена родила ребенка, ему дали имя, его звали Артем. Уже была колясочка куплена. Это называется слишком перебдели, он был для восьмимесячного слишком подвижный, и ему сделали какую-то инъекцию, чтобы успокоить, и его успокоили», — рассказал актер в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
Также Долинский признался, что горе утраты отдалило его от супруги. Вскоре пара решила закончить отношения.