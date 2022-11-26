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1 час назад

Долинский рассказал, как умер его новорожденный ребенок

Слово и Дело

Актера Владимира Долинского сопровождали многочисленные жизненные трудности и проблемы. Однако он рассказал, что потеря новорожденного малыша переживалась особенно трудно.

Долинский рассказал, как умер его новорожденный ребенок
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Через два месяца после бракосочетания супруга Татьяна родила актеру ребенка. Врачи не смогли помочь недоношенному малышу, и он скончался.

Долинский сильно переживал утрату. Он отметил, что в это тяжелое время его поддержал актер Георгий Мартиросян.

«Сыну было три дня, и он умер в роддоме. Я его не видел. Жена родила ребенка, ему дали имя, его звали Артем. Уже была колясочка куплена. Это называется слишком перебдели, он был для восьмимесячного слишком подвижный, и ему сделали какую-то инъекцию, чтобы успокоить, и его успокоили», — рассказал актер в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Также Долинский признался, что горе утраты отдалило его от супруги. Вскоре пара решила закончить отношения.

Актеры,Владимир Долинский,Георгий Мартиросян,
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