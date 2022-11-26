Сыгравший в «Золушке» Клименков искал на помойке материалы для создания гитар

Звезда детской сказки «Золушка» Игорь Клименков так и не смог построить большую актерскую карьеру.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Клименков прославился ролью мальчика-пажа в культовом советском фильме. На момент съемок в сказке актеру было всего 12 лет, но ему так и не было суждено стать большим артистом.

«Я не волшебник, я только учусь. Но дружба помогает нам делать настоящие чудеса!» — эти слова героя Клименкова очаровали миллионы зрителей.

В будущем актер пытался поступить в театральный институт, но ушел оттуда после первого курса. Затем последовала неудачная попытка поступления в художественное училище и учеба в педагогическом институте, который Клименков также покинул, говорится в посвященном ему видео на YouTube.