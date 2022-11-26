Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
33 минуты назад

Сыгравший в «Золушке» Клименков искал на помойке материалы для создания гитар

Слово и Дело

Звезда детской сказки «Золушка» Игорь Клименков так и не смог построить большую актерскую карьеру.

Сыгравший в «Золушке» Клименков искал на помойке материалы для создания гитар
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Клименков прославился ролью мальчика-пажа в культовом советском фильме. На момент съемок в сказке актеру было всего 12 лет, но ему так и не было суждено стать большим артистом.

«Я не волшебник, я только учусь. Но дружба помогает нам делать настоящие чудеса!» — эти слова героя Клименкова очаровали миллионы зрителей.

В будущем актер пытался поступить в театральный институт, но ушел оттуда после первого курса. Затем последовала неудачная попытка поступления в художественное училище и учеба в педагогическом институте, который Клименков также покинул, говорится в посвященном ему видео на YouTube.

Мужчина начал заниматься созданием гитар, материалы для которых искал на помойке. Кроме того, у него был детский театр кукол, который пришлось продать из-за долгов. Звезда «Золушки» скончался 12 марта 2006 года.

Актеры,Золушка,Игорь Клименков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители