Сыгравшая Уэнсдей Ортега призналась, что не спрашивала совета по роли у Риччи из "Семейки Аддамс"

Исполнительница роли Уэнсдей Аддамс в одноименном сериале Netflix Дженна Ортега призналась, что не советовалась с Кристиной Риччи, которая сыграла эту героиню в фильме «Семейка Аддамс» 1991 года, а также сиквеле к нему. При этом сама Ричи вернулась в перезагрузку с персонажем Мэрилин Торнхилл.

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«Не думаю, что она хотела мешать мне играть. А я чувствовала, что не хочу притягивать за уши то, что она делала 30 лет назад. И не хотела быть слишком похожей на нее», — приводит слова Ортеги Deadline.

Она отметила, что Уэнсдей Аддамс в оригинальных лентах и сериале от Netflix — полярные персонажи. «Это совершенно разные Уэнсдей. У них мало общего <...> Думаю, что [в сериале] будет больше глубины и эмоционального диапазона, который мы не видели у этого персонажа раньше », — сказала актриса.