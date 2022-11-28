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4 часа назад

Какую культовую сцену из «Реальной любви» ненавидит Хью Грант

Мира Маркина

«Реальная любовь» — фильм, без которого уже нельзя представить себе Рождества. Картина рассказывает истории нескольких пар, которые встречаются, расстаются, признаются в любви, ну или в измене. В главных ролях снялись звезды первой величины: Хью Грант, Лиам Нисон, Колин Ферт, Кира Найтли, Эмма Томпсон и другие. Многие из актеров с ностальгией вспоминают съемки в проекте, но только не Хью Грант. Один из эпизодов он так вообще ненавидит. Какой — читайте в материале «Рамблера».

Какую культовую сцену из «Реальной любви» ненавидит Хью Грант
Фото: Кадр из фильма "Реальная любовь"Кадр из фильма "Реальная любовь"

В специальном выпуске ABC News актер признался, что ему нелегко дался знаменитый танец, который он исполнил в «Реальной любви».

«Я увидел это в сценарии и подумал: «Ну, я возненавижу это». Мне вообще не хотелось танцевать, не говоря уже о том, чтобы репетировать это», — вспомнил Грант.

Кадр из фильма "Реальная любовь"

Ричард Кертис, сценарист и режиссер фильма, сказал, что Хью изначально «продолжал говорить «нет» танцу и был «раздражительным» в день съемок.

«Я думаю, он надеялся, что я заболею или что-то в этом роде, и мы скажем: «О, ну, какая жалость, нам придется отказаться от этого танца», – добавил Кертис.

Грант заявил, что это была «договорная гильотина», и отметил, что в начале сцены он выбился из ритма, «особенно в начале, когда я виляю задницей». Актер также подчеркнул, что пригласить секретаря премьер-министра войти в комнату, в которой он танцевал, чтобы закончить момент, было его идеей.

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