Хелена Бонем Картер заступилась за Джоан Роулинг и Джонни Деппа

Это ужасно, чушь собачья. Это дошло до крайности, до осуждения со стороны людей. Ей позволено высказывать свое мнение. Каждый несёт в себе собственную историю травмы и формирует своё мнение на основе этой травмы, и вы должны уважать то, откуда у людей взялись их травмы.