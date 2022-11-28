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26 минут назад

Звезда «Гарри Поттера» заступилась за Джоан Роулинг и Джонни Деппа

Чемпионат.com

Недавно Хелена Бонем Картер, известная по роли Беллатрисы Лестрейндж в «Гарри Поттере», пообщалась с журналистом газеты The Times и рассказала о своём мнении касательно культуры отмены.

Хелена Бонем Картер заступилась за Джоан Роулинг и Джонни Деппа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Картер сравнила культуру отмены с охотой на ведьм. Она не понимает эту тенденцию и не поддерживает её в любом виде.

Вы запрещаете гениям иметь своё мнение насчёт вопросов сексуальности? Найдутся миллионы людей, которых вы хотите «отменить». Но вы не можете что-то запрещать людям. Я ненавижу культуру отмены. Это стало похоже на охоту на ведьм или что-то в этом роде.

Также актриса считает, что ситуация с Джонни Деппом и Эмбер Хёрд разрешилась, а Депп полностью оправдан. Она вступилась за актёра, а также высказала мнение по поводу культуры отмены Джоан Роулинг.

Это ужасно, чушь собачья. Это дошло до крайности, до осуждения со стороны людей. Ей позволено высказывать свое мнение. Каждый несёт в себе собственную историю травмы и формирует своё мнение на основе этой травмы, и вы должны уважать то, откуда у людей взялись их травмы.

Также Хелена Бонем Картер отметила, что у каждого есть право на своё мнение и это право нельзя отбирать.

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