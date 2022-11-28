Как погиб актер фильма “Гостья из будущего”

Многие помнят юного худого мальчишку из детского юмористического киножурнала “Ералаш” начала 1980-х годов – Алексея Фомкина. Именно он сыграл школьника Колю Герасимова в известном фильме “Гостья из будущего”.

Фото: Кадр из фильма "Гостья из будущего" Кадр из фильма "Гостья из будущего"

После съёмок в “Ералаше” обычному советскому мальчику открылся путь в отрасль кино. Режиссёр фантастического сериала “Гостья из будущего” утвердил Алексея Фомкина на главную роль в фильме, начинающему актеру удалось с ней справиться на “ура!”. Затем он продолжал съёмки в киножурнале, а после и вовсе забросил учёбу.

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После звёздной роли Коли Герасимова Фомкин участвовал в съёмках картин, однако все это были роли второго плана, а после предложения и совсем перестали поступать. Вероятно, Алексей был хорошим актёром только в амплуа маленького мальчика или подростка. Как взрослый и серьезный актер он был неинтересен режиссерам. Тем более, Фомкин не хотел тратить свое время на освоение тонкостей актерского мастерства, и считал свою популярность вечной. Много работать парень тоже не хотел и вскоре его забрали в амию.

После службы в армии, Алексей хотел начать жизнь заново, нашёл работу в театре, но продержался там недолго. Из-за употребления алкоголя и наркотиков он постоянно прогуливал репетиции, и руководитель театра решил его уволить. После этого актер пытался работать на стройке, но физически не смог, так как наркотики сильно ослабили молодой организм. Чтобы бросить свои пагубные привычки, Фомкин решил переехать в деревню к своей бабушке, что в действительности ему помогло: он стал выздоравливать, устроился на работу, женился, постепенно жизнь стала налаживаться.

После свадьбы Алексей переехал на родину жены – во Владимир. Там молодая семья часто устраивала встречи с друзьями. Так, в 1996 году после празднования Дня Защитников Отечества внезапно в их квартире начался сильный пожар, всем удалось выбраться, кроме Алексея. Кто-то поговаривал о намеренном поджоге, но дело так и не было заведено.