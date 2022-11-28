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12 минут назад

В каком фильме Кейт Уинслет снялась беременной, а вы даже не догадались

Мира Маркина

Иногда случается так, что актрисы узнают о своей беременности в самом начале или даже в разгар съемок. Тогда продюсерам проекта приходится вписывать их интересное положение в сюжет или даже приостанавливать работу над проектом. Однако некоторым артисткам удается искусно скрывать округлившийся животик, что догадаться об их беременности невозможно. Удалось это и Кейт Уинслет. В каком фильме актриса снялась на пятом месяце и скрыла этот факт, читайте в материале «Рамблера».

В каком фильме Кейт Уинслет снялась беременной, а вы даже не догадались
Фото: Кадр из фильма "Дивергент"Кадр из фильма "Дивергент"

В 2014 году состоялась премьера фильма «Дивергент», где Уинслет сыграла Джанин Мэттьюс — лидера фракции Эрудитов. Звезда была не готова отказываться от участия в проекте из-за беременности, поэтому, чтобы остаться, ей пришлось пойти на хитрость. Так, героиню Кейт в кадре практически невозможно увидеть без папки или планшета, которые она держит перед собой.

Таким способом актрисы скрывала свое интересное положение — на момент съемок она была уже на пятом месяце беременности.

К слову, несмотря на второй триместр беременности, Кейт самостоятельно выполняла некоторые трюки, не прибегая к помощи дублера, что немало удивило режиссера фильма Нила Бергера.

Кадр из фильма "Дивергент"

«Дивергент» — фильм-антиутопия, которая рассказывает об обществе, живущем в Чикаго будущего. Люди придумали способ избегать конфликтов и поддерживать вокруг незыблемый порядок. Каждый человек по достижении 16 лет должен определить, к чему лежит его душа, и в зависимости от своих личностных качеств присоединиться к одной из пяти фракций – Искренность, Бесстрашие, Эрудиция, Дружелюбие или Отречение.

Для того, чтобы и не ошибиться с фракцией, накануне церемонии выбора подростки проходят специальное тестирование. Юная Беатрис оказывается угрозой для всей сложившейся системы, когда тесты выявляют в ней дивергента – человека, которого невозможно однозначно определить в одну из фракций. И теперь девушка – одна из таких людей, живущих вне закона и борющихся с системой, которая намерена любой ценой от них избавиться.

Актеры,Дивергент,Нил Бергер,Кейт Уинслет,
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