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1 час назад

Марго Робби и Брэд Питт блистают в Голливуде 1920-х в трейлере "Вавилона"

Газета.Ruиещё 1

Студия Paramount Pictures опубликовала новый официальный постер фильма Дэмьена Шазелла «Вавилон» и поделилась длинным трейлером картины.

Марго Робби и Брэд Питт блистают в Голливуде 1920-х
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На постере была изображена Марго Робби в открытом платье, которую несут на руках по-карнавальному одетые люди.

В трейлере, помимо Робби, появляется Брэд Питт. Действие картины развернется в Голливуде в 1920-х годах. «Рассказ о непомерных амбициях и возмутительном излишестве, который покажет взлеты и падения множества героев эпохи необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде», — говорят о своей ленте авторы.

Фильм должен выйти в прокат 23 декабря.

Ранее вышел трейлер комедии «Я буду жить» с Евгенией Дмитриевой в главной роли.

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