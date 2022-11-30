Марго Робби и Брэд Питт блистают в Голливуде 1920-х

На постере была изображена Марго Робби в открытом платье, которую несут на руках по-карнавальному одетые люди.

В трейлере, помимо Робби, появляется Брэд Питт. Действие картины развернется в Голливуде в 1920-х годах. «Рассказ о непомерных амбициях и возмутительном излишестве, который покажет взлеты и падения множества героев эпохи необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде», — говорят о своей ленте авторы.