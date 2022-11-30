Марго Робби и Брэд Питт блистают в Голливуде 1920-х

Студия Paramount Pictures опубликовала новый официальный постер фильма Дэмьена Шазелла «Вавилон» и поделилась длинным трейлером картины.
На постере была изображена Марго Робби в открытом платье, которую несут на руках по-карнавальному одетые люди.
В трейлере, помимо Робби, появляется Брэд Питт. Действие картины развернется в Голливуде в 1920-х годах. «Рассказ о непомерных амбициях и возмутительном излишестве, который покажет взлеты и падения множества героев эпохи необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде», — говорят о своей ленте авторы.
Фильм должен выйти в прокат 23 декабря.
Ранее вышел трейлер комедии «Я буду жить» с Евгенией Дмитриевой в главной роли.