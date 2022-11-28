Уилл Смит ответил поклонникам, которые не желают его видеть на экранах

Известный актёр Уилл Смит поделился своим мнением о том, что многие зрители не хотят видеть его на экранах из-за скандала на «Оскаре». Стоит напомнить, что во время церемонии ведущий Крис Рок нелестно высказался о супруге артиста. После этого Смит поднялся на сцену и ударил мужчину. Об этом сообщает boda.