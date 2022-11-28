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1 час назад

Уилл Смит ответил поклонникам, которые не желают его видеть на экрана

Моя Москва.онлайн

Известный актёр Уилл Смит поделился своим мнением о том, что многие зрители не хотят видеть его на экранах из-за скандала на «Оскаре». Стоит напомнить, что во время церемонии ведущий Крис Рок нелестно высказался о супруге артиста. После этого Смит поднялся на сцену и ударил мужчину. Об этом сообщает boda.

Уилл Смит ответил поклонникам, которые не желают его видеть на экранах
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Актёр высказался в рамках пресс-тура фильма «Освобождение». Отметим, что в картине Смит сыграл оного из главных героев. Артист признался, что понимает чувства фанатов.

Уилл Смит утверждает, что больше всего переживал за команду, а не за себя. Он добавил, что не хотел подводить людей.

Актеры,Оскар,Крис Рок,Уилл Смит,
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