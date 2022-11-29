Чепурченко — о съемках в «Жуках» и «Ледниковом периоде»

5 декабря на телеканале ТНТ выходит финальный сезон сериала «Жуки» — истории о трех московских айтишниках, которые выбирают альтернативную службу в глухой деревне и пытаются продолжить разработку мобильного приложения для знакомств в полевых условиях. WMJ.ru поговорил с исполнителем одной из главных ролей — Вячеславом Чепурченко о том, как изменился его мир за время съемок в сериале, трудностях работы на льду и отцовской ответственности.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

WMJ.ru: В начале декабря на ТНТ стартует финальный, третий сезон сериала «Жуки». Как изменился ваш герой? И как за эти годы изменились вы сами?

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Вячеслав Чепурченко: Все три сезона — это всего лишь одно лето для персонажей. Наши съемки длились 5-6 лет, а их арка — всего лишь три месяца, поэтому меняться им было некогда. Но, естественно, Никита, который приехал из комфортной Москвы в деревню, где все работает по другим правилам, свои выводы сделал. Хотя мой персонаж, наверное, и так был самый собранный, он не переживал из-за того, что нет капучино на кокосовом молоке, стал первым активничать в деревне, добывать еду.

Как изменился я сам? У меня появились двое детей, и весь мой мир перевернулся. Я не то, чтобы совсем другой человек, но акценты у меня поменялись: раньше профессия была на первом месте, но сейчас она отошла на второй план, и я сейчас я рассматриваю свою работу, которую я по-прежнему очень люблю, больше, как способ заработка, а не творческое пространство.

Кадр из сериала «Жуки»

WMJ.ru: В одном из интервью вы обмолвились, что часто играете «героев-любовников, мажоров, золотую молодежь». А какую роль вы хотели бы сыграть?

Вячеслав Чепурченко: Вопрос не в том, какую роль я хотел бы сыграть, а в том, что «герои-любовники, золотая молодежь» прописаны обычно плосковато и стандартно. Я читаю сценарий и обычно вижу следующее: условный Андрей влетает в кадр на дорогой машине, открывает окно и говорит: «Привет, детка». Эти штампы, заявки на богатенького мальчика — очень скучны. Еще мне часто предлагают играть студентов (школьников, слава богу, уже нет), которые прописаны очень максималистично. Играть их тоже скучно, потому что в свои 35 лет знаю, что жизнь не черно-белая, а очень даже разноцветная.

И золотую молодежь, и любовников, и мажоров я буду играть с радостью, если образ будут прописаны не однобоко.

WMJ.ru: В том же интервью вы рассказали, что съемки второго сезона сериала «Жуки» дались вам тяжело, поскольку параллельно вы участвовали в шоу «Ледниковый период». В настоящее время вы снова участвуете в проекте. Получается ли теперь совмещать тренировки со съемками в кино?

Вячеслав Чепурченко: Так совпало, что в этот раз у меня нет параллельных проектов, плюс этот сезон снимается очень быстро. Если прошлый снимался 4 месяца, то этот — 2. Конечно, есть минус в том, что мы не успеваем дотошно сделать номера, ведь сроки сократились. Но, вспоминая прошлый сезон и параллельные съемки — да, было очень тяжело. Лед скользкий, как говорится, и он требует внимания и постоянной практики.

WMJ.ru: В беседе с нашим изданием в прошлом году вы признались, что не скучаете по проекту, поскольку «это были полгода жестких тренировок, стресса и нервов». Но, взяв паузу в один сезон, вы снова вернулись на лед. Почему?

Вячеслав Чепурченко: Я пришел к выводу, что для меня «Ледниковый период» оказался золотой серединой между творчеством и физическими нагрузками. За эти два года я снимался в кино, участвовал в новых театральных проектах, но это всегда было либо сильное погружение в творчество, либо просто заработок.

В «Ледниковом периоде» все сошлось. Поиск этюдов, поиск музыки — все это приносит невероятное удовольствие. А еще меня посетила прекрасная мысль: все, что я мог сказать на деревянном полу сцены, на льду заиграло новыми красками. В ледовых постановках тоже можно делиться своими мыслями, для меня это тоже новый и интересный опыт.

WMJ.ru: Быстро ли ноги вспомнили, как выполнять элементы на льду? И насколько вообще проще участвовать в проекте во второй раз?

Вячеслав Чепурченко: Скажу прямо: катание на льду — это совсем не катание на велосипеде, не получится просто сесть и поехать. Мне было тяжело, я из-за этого злился и психовал, потому что думал, что за тренировку-две все вспомню, но оказалось, что нет. Пришлось разгоняться заново.

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WMJ.ru: Как вам работается в паре с Татьяной Волосожар?

Вячеслав Чепурченко: Прекрасно. Она, в первую очередь, замечательный человек, мы на одной волне по жизненным ценностям — например, сошлись на теме семьи и постоянно шутим об этом, оба понимаем, когда кто-то не выспался из-за детей. В спорте Татьяна очень профессиональна.

WMJ.ru: Бывший партнер Татьяны, Федор Федотов, теперь, после ухода Дани Милохина, выступает в паре с Женей Медведевой. Видели ли вы их выступления?

Вячеслав Чепурченко: Да, Федя прекрасно катается. Вообще, в катании на льду у каждого есть своя суперсила. У меня не очень мягкие ноги, делать беговые элементы мне сложно. А у Феди, наоборот, он очень хорошо делает движения ногами. Но зато я могу хорошо делать поддержки и всякие высокие элементы. Мне кажется, что Федя с Женей тоже совпали, они отличная пара и хорошо смотрятся вместе.

WMJ.ru: Даня Милохин объяснил свое решение покинуть проект усталостью и нехваткой сил. А были ли у вас мысли все бросить в прошлом или в текущем сезоне?

Вячеслав Чепурченко: Нет, не было. Я могу понять Даню, потому что сезон ему, по сути, ничего нового не давал. У меня появилась новая партнерша, я стал делать новые элементы, а Даня как катался с Женей, так и продолжал. Плюс, как я уже сказал, сроки создания номеров у нас сократились.

Для Дани в шоу все уже было. Он абсолютно искренне сказал, что у него к проекту больше не лежит душа, и я завидую людям, которые могут позволить себе искренне сказать об этом.

WMJ.ru: В 2020-м году ваша с Яной Хохловой пара завоевала серебро. Как вы оцениваете свои шансы в этом сезоне?

Вячеслав Чепурченко: Честно говоря, в этом сезоне судейство мне кажется странным. Много судили, не до конца объясняя причины, почему снизили баллы, а объяснение «мне не зашло» или «в меня не попало» для меня — не объяснение. Показалось, что судили не по золотому стандарту и общим критериям, а каждую пару по-своему.

Вячеслав Чепурченко: Мы начали кататься в своем ритме и дошли до очень сложных поддержек, а нам в претензию ставят то, что прошлые номера были сильнее. Нет общего знаменателя, меня это смущает. Мне ставят 5.9 за технику и грозятся поставить 5.8, а другой паре, где партнерша тоже не профессионал, как и я, и катается похуже, ставят 6.0. А оценки за актерское мастерство — наука неточная, тут я могу понять все претензии.

После такого опускаются руки, не хочется бороться за первое место и становится скучно. Но я думаю, что зрители все видят, и мне об этом пишут в соцсетях. Главное, чтобы все нравилось им и моей семье!

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