Бандерас рассказал, кому готов передать роль Зорро

Испанский актер Антонио Бандерас готов отдать роль народного мстителя Зорро своему коллеге Тому Холланду, если проект перезапустят. Об этом он рассказал в интервью журналу Deadline.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Я снимался с ним в «Анчартед: На картах не значится», и он такой энергичный и веселый, у него тоже есть эта искра. Так почему бы и нет? — сказал актер.

В первом фильме Зорро получил свою маску от ее предыдущего носителя, роль которого сыграл Энтони Хопкинс. Поэтому Бандерас решил, что передаст «факел другому», если его снова позовут сниматься в данном фильме.

В августе Бандерас посетил гала-вечер в Марбелье вместе со своей молодой возлюбленной Николь Кемпел. Совместные снимки 62-летнего актера и его 40-летней пассии опубликовали в фотобанке Getty Images. Информация о романе Бандераса и Кемпел появилась еще в 2015 году, сразу после того, как актер развелся со своей коллегой Мелани Гриффит после почти 18 лет брака.