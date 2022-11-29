Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

«У него тоже есть эта искра»: Бандерас рассказал, кому готов передать роль Зорро

Вечерняя Москва

Испанский актер Антонио Бандерас готов отдать роль народного мстителя Зорро своему коллеге Тому Холланду, если проект перезапустят. Об этом он рассказал в интервью журналу Deadline.

Бандерас рассказал, кому готов передать роль Зорро
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Я снимался с ним в «Анчартед: На картах не значится», и он такой энергичный и веселый, у него тоже есть эта искра. Так почему бы и нет? — сказал актер.

В первом фильме Зорро получил свою маску от ее предыдущего носителя, роль которого сыграл Энтони Хопкинс. Поэтому Бандерас решил, что передаст «факел другому», если его снова позовут сниматься в данном фильме.

В августе Бандерас посетил гала-вечер в Марбелье вместе со своей молодой возлюбленной Николь Кемпел. Совместные снимки 62-летнего актера и его 40-летней пассии опубликовали в фотобанке Getty Images. Информация о романе Бандераса и Кемпел появилась еще в 2015 году, сразу после того, как актер развелся со своей коллегой Мелани Гриффит после почти 18 лет брака.

В 2017-м поползли слухи о помолвке Бандераса с новой возлюбленной, однако пара это никак не подтвердила.

Актеры,Николь Кемпел,Мелани Гриффит,Том Холланд,Антонио Бандерас,Энтони Хопкинс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители