Умер актер из "Крутого Уокера" и "Крепкого орешка" Кларенс Гильярд

Американский актер Кларенс Гильярд, известный по роли напарника героя Чака Норриса в сериале "Крутой Уокер", умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает Variety со ссылкой на пресс-службу Колледжа изящных искусств при Невадском университете в Лас-Вегасе, где артист преподавал.