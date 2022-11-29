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1 час назад

Дочери Адама Сэндлера в шуточной речи высмеяли Бена Стиллера и Тимоти Шаламе

Чемпионат.com

На прошедшей церемонии Gotham Awards в Нью-Йорке актёру Адаму Сэндлеру вручили награду за заслуги в кино, а особую речь для принятия награды написали его дочери Сэди и Санни. Актёр зачитал речь своих дочерей.

Дочери Адама Сэндлера высмеяли Бена Стиллера и Тимоти Шаламе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Она началась с того, что дочери в шутку высмеяли все награды, полученные их отцом. Также они поприветствовали всех членов Gotham Awards.

Дорогие хорошо одетые высокопоставленные лица, высокообразованные хипстеры и другие лауреаты премии Gotham Awards, спасибо вам за то, что вручили нашему папе, мистеру Адаму Сэндлеру, эту престижную и вечную награду.

Сам Сэндлер отметил, что не стал звать дочерей с собой, чтобы не слушать, «как две недавно созревшие шутницы кричат: «Где Тимоти Шаламе?». Сэди и Санни также пошутили про фильмы с Беном Стиллером.

Вместо проведения времени в Gotham Awards мы будем вольны делать всё, что мы не можем делать, когда папа дома. Например, напевать йодль и смеяться вслух над фильмами Бена Стиллера.

В конце речи Сэндлер поблагодарил свою жену за то, что она терпела его перепады настроения и во всём поддерживала.

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