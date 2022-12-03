Пять актеров, которые скрывали травмы ради съемок

Актеры сталкиваются с серьезным давлением на съемочной площадке и за ее пределами. И когда артист получает травму во время съемок, его это беспокоит не меньше, чем итоговый гонорар. Ведь если ему потребуется время на восстановление, его могут уволить, тогда он пропустит крупный проект. Еще хуже, когда травму получает крупная звезда. Ведь существует риск, что производство может быть полностью остановлено, и это обойдется студии в миллионы. Сегодня “Рамблер” расскажет о звездах, которые решили скрыть травму ради продолжения съемок.

Фото: Кадр из фильма "Матрица" Кадр из фильма "Матрица"

Кэрри-Энн Мосс

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Кэрри-Энн Мосс только начинала свою карьеру в кино, когда это случилось с ней. Она повредила лодыжку во время съемок “Матрицы”. Почувствовав, что фильм может изменить развитие ее карьеры, Мосс решила сохранить травму в секрете. У нее не было статуса знаменитости, который бы гарантировал, что ее просто не заменят. Актриса рассказала о травме только после того, как производство картины завершилось.

Эмилия Кларк

В книге “Огонь не может убить дракона” звезда сериала “Игра престолов” Эмилия Кларк подробно описывает свою борьбу за жизнь и карьеру после черепно-мозговой травмы. Из-за кровоизлияния в мозг актрису госпитализировали, ей сделали экстренную операцию, из-за которой у нее возникла амнезия. Кларк даже не могла вспомнить собственное имя! Но чудесным образом несколько недель спустя Эмили вернулась на съемочную площадку сериала. На самом деле, с тех пор каждый ее день был наполнен страхом рецидива инсульта и мучительными головными болями.

Джексон Рэтбоун

Джексон Рэтбоун так и не смог развить свою актерскую карьеру после съемок в сумеречной саге. Однако упрекнуть его в лени или равнодушии на площадке нельзя. В роли вампира Джаспера Рэтбоун получил травму – прямо перед съемками фильма “Сумерки. Сага: Рассвет, часть I”. Рэтбоун так беспокоился, что ему найдут замену и он потеряет работу, поэтому решил скрыть травму.

Холли Берри

Кадр из фильма "Удары"

Еще одна актриса, которая решила пожертвовать своим здоровьем ради съемок – Холли Берри. В спортивной драме “Удары” она сыграла главную роль вымышленного бойца UFC Джеки Джастис. Ее партнершей стала реальная спортсменка UFC Валентина Шевченко. Учитывая весь этот контекст, неудивительно, что Берри получила травму – повредила ребра. Актриса скрывала боль, потому что знала: если она не сможет сниматься в фильме, его производство будет прекращено.

Джош Бролин

Джош Бролин уже был признанной звездой, когда сломал ключицу перед съемками “Старикам тут не место”. Отказ от проекта вряд ли сказался бы на его карьере. Но актер не хотел упускать шанс поработать с известными режиссерами – Джоэлом и Итаном Коэнами. Он солгал им, что травма несерьезна. Об этом же он попросил своего врача. В конце концов Бролин был вынужден рассказать правду, когда режиссеры заметили, что с его игрой что-то не так. Травму сделали частью образа персонажа.