Опельянц получил "Белый квадрат" за фильм "Уроки фарси"

Премию за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме «Белый квадрат» получил оператор Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси», сообщает РИА Новости.
Председатель жюри конкурса Сергей Трофимов назвал выбор сложным. «Кандидаты все равные, все работы прекрасные. Мы сделали выбор в пользу максимального сочетания сторителлинга и самого фильма», — сказал он. За премию также соревновались операторы лент «Бывшая», «Майор Гром. Чумной Доктор» и «Медея».
Опельянц ранее работал с Никитой Михалковым («Солнечный удар», «Утомленные солнцем 2», «12»), Кириллом Серебренниковым («Лето», «Петровы в гриппе»), Федором Бондарчуком («Вторжение»), Николаем Хомерики («Селфи»), Ренатой Литвиновой («Богиня: Как я полюбила»).
Премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана прошла ранее на Берлинском кинофестивале. По сюжету, в 1942 году бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье пытается выжить, выдав себя в концлагере за перса. Он выдумывает собственный язык и обучает ему немца-повара, планирующего после войны уехать в Тегеран и выучить фарси.
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