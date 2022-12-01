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52 минуты назад

Оператор Опельянц получил "Белый квадрат" за фильм "Уроки фарси"

Газета.Ru

Премию за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме «Белый квадрат» получил оператор Владислав Опельянц за фильм «Уроки фарси», сообщает РИА Новости.

Опельянц получил "Белый квадрат" за фильм "Уроки фарси"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Председатель жюри конкурса Сергей Трофимов назвал выбор сложным. «Кандидаты все равные, все работы прекрасные. Мы сделали выбор в пользу максимального сочетания сторителлинга и самого фильма», — сказал он. За премию также соревновались операторы лент «Бывшая», «Майор Гром. Чумной Доктор» и «Медея».

Опельянц ранее работал с Никитой Михалковым («Солнечный удар», «Утомленные солнцем 2», «12»), Кириллом Серебренниковым («Лето», «Петровы в гриппе»), Федором Бондарчуком («Вторжение»), Николаем Хомерики («Селфи»), Ренатой Литвиновой («Богиня: Как я полюбила»).

Премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана прошла ранее на Берлинском кинофестивале. По сюжету, в 1942 году бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье пытается выжить, выдав себя в концлагере за перса. Он выдумывает собственный язык и обучает ему немца-повара, планирующего после войны уехать в Тегеран и выучить фарси.

Ранее сообщалось, что Гузель Яхина стала фавориткой народного голосования «Большой книги».

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