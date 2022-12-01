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17 минут назад

Бен Аффлек пообещал снимать на своей студии Artists Equity умные фильмы

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Актер Бен Аффлек пообещал снимать умные фильмы. Голливудская звезда в партнерстве с другом Мэттом Дэймоном организовал студию Artists Equity.

Аффлек пообещал снимать на своей студии умные фильмы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Для Аффлека нет разницы в коммерческих и интеллектуальных картинах. По мнению актера, можно успешно совмещать запросы аудитории и оригинальные сюжеты, которые люди будут помнить и спустя 20 лет.

«Качество требует времени. У боевиков аудитория больше, чем у небольших драм – я это понимаю. Некоторые жанры интересны более широкой аудитории, и вы не можете не помнить об этом. Но давайте сделаем что-нибудь хорошее, давайте удивим аудиторию», — оптимистично заявил Аффлек.

В качестве примера, на саммите DealBook в Нью-Йорке, актер рассказал о новой работе, которая посвящена бренду Nike. Фильм появится в прокате в 2023 году. В главной роли снялся Мэтт Дэймон. Сюжет построен на реальной истории создания бренда Air Jordan. Сейчас студия Аффлека и Дэймона выпускает по три фильма в год. В дальнейшем они заявляют, что увеличат производство до пяти картин.

Актеры,Бен Аффлек,Мэтт Дэймон,
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