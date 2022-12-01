Аффлек пообещал снимать на своей студии умные фильмы

Для Аффлека нет разницы в коммерческих и интеллектуальных картинах. По мнению актера, можно успешно совмещать запросы аудитории и оригинальные сюжеты, которые люди будут помнить и спустя 20 лет.

«Качество требует времени. У боевиков аудитория больше, чем у небольших драм – я это понимаю. Некоторые жанры интересны более широкой аудитории, и вы не можете не помнить об этом. Но давайте сделаем что-нибудь хорошее, давайте удивим аудиторию», — оптимистично заявил Аффлек.

В качестве примера, на саммите DealBook в Нью-Йорке, актер рассказал о новой работе, которая посвящена бренду Nike. Фильм появится в прокате в 2023 году. В главной роли снялся Мэтт Дэймон. Сюжет построен на реальной истории создания бренда Air Jordan. Сейчас студия Аффлека и Дэймона выпускает по три фильма в год. В дальнейшем они заявляют, что увеличат производство до пяти картин.