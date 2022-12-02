Актер "Оранжевый — хит сезона" умер в возрасте 56 лет

Брэд Уильям Хенке, который был защитником в НФЛ, прежде чем начать актерскую карьеру, умер в возрасте 56 лет. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Агент Хенке Шери Коэн сообщила The Hollywood Reporter, что артист умер 29 ноября во сне. Причина смерти не называется.