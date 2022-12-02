Том Хэнкс сыграет вредного старика в драме о соседских конфликтах. Знаменитый артист будет портить соседям жизнь.

Фото: Inc-News Inc-News

Голливудский актер Том Хэнкс, чаще всего играющий положительных героев, на этот раз предстанет на экране настоящим врединой.

Судя по трейлеру драмы «Мужчина по имени Отто», представленному студией Sony, Хэнкс сыграет одинокого вредного пожилого вдовца, который портит жизнь своим соседям.

Его суровый нрав и стремление делать пакости сводит с ума живущих по соседству с ним людей, которые один за одним съезжают от него подальше.

Однако новые соседи неожиданно разглядели в нем вполне нормального человека, что послужило робким сигналом к их будущей дружбе.

А подаренный вредному старику котик неожиданно позволил главному герою впервые за долгое время улыбнуться и провести ближайший день без обычных пакостей.