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1 час назад

«Ни харизмы, ни внешности»: почему многих раздражает актер Александр Петров

Слово и Делоиещё 1

Присутствие актера Александра Петрова в кадре делает любой фильм или сериал практически беспроигрышным продуктом – его точно посмотрят. Одновременно с этим многие россияне признаются, что на дух не переносят Петрова как актера. Почему же его можно по праву назвать одним из самых раздражающих артистов отечественного шоу-бизнеса?

Почему многих раздражает актер Александр Петров
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сегодня актер Александр Петров является одним из самых востребованных звезд отечественного шоу-бизнеса. В последнее время складывается впечатление, что он исполняет главную роль чуть ли не в каждом втором российском фильме, выходящем на экран. Однако если в начале карьеры Петров радовал зрителей своими ролями, то теперь вызывает скорее раздражение.

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Петров дебютировал в кино в 2010 году в эпизодической роли в сериале «Голос». В 2012 году сыграл главную роль в фентезийном сериале «Пока цветет папоротник». После этого карьера актера стремительно полетела вверх: он снялся в таких успешных картинах как «Елки», «Любовь в большом городе», «Фарца», «Притяжение», трилогия «Гоголь», военно-патриотический фильм «Т-34» и спортивные драмы «Лед» и «Стрельцов».

Однако самым популярным проектом Петрова стал сериал «Полицейский с рублевки», где он исполнил роль полицейского-супергероя Гриши Измайлова, которому приходится наводить порядок в самом элитном районе России. Эта роль принесла Петрову невероятную популярность и буквально обеспечила счастливую карьеру. Однако, как говорится, от любви до ненависти всего один шаг. Сегодня одно его упоминание у многих вызывает ухмылку — мол, Петров снялся в еще одном проходном фильме, ну а кто же еще?

Александр Петров задействован в таком большом количестве картин, что, кажется, просто не успевает перевоплощаться из одного героя в другого. На экране он выглядит так, как будто еле добежал из одного павильона – в другой, на бегу меняя костюм. В итоге в каждом фильме Петров играет сам себя - или не играет никого. Он просто читает реплики из сценария, и на этом его работа как актера заканчивается. Все остальное за него делает узнаваемое смазливое лицо.

Да, и это вторая претензия от россиян к Петрову. Вообще, в смазливом личике нет ничего плохого – это распространенный и популярный типаж для мужчины, особенно сегодня, когда на Западе купается в лучах славы Тимоти Шаламэ. Однако такой типаж подходит далеко не ко всем ролям. Например, Петров совершенно неорганично смотрелся в трилогии о Гоголе, но несмотря на это создатели выбрали именно этого актера – в погоне за рейтингами, а не качеством.

Более того, многих россиян раздражает тот факт, что, объективно говоря, у Петрова нет ни запоминающейся внешности, и уникальной актерской харизмы. Несмотря на это именно он, такой пресный и неинтересный, захватил отечественные киноэкраны, предлагая зрителям одинаковые, ничем не примечательные с художественной точки зрения роли.

Апофеозом возмущения россиян стал фильм Валерия Тодоровского «Надвое», в котором Петров сыграл в паре с точно таким же Козловским. Смотреть на это было совершенно невозможно - два самохвала, которые соревнуются то ли в нарциссизме, то ли в слащавости. Одним словом, ждем новых.

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