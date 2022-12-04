Стало известно о состоянии госпитализированной Светланы Светличной

О состоянии госпитализированной советской и российской актрисы Светланы Светличной стало известно со слов ее знакомого, артиста Ивана Николаева . Он сообщил KP.RU , что 82-летняя звезда находится на плановом обследовании в клинике для пожилых людей.

«В 82 года у человека может быть все что угодно. Действительно, ее подводит память. Поэтому ее поместили в стационар. Паниковать не надо», — заявил собеседник издания. Николаев уточнил, что Светличная довольна условиями пребывания в клинике.

В медучреждении артистка, по его словам, завела новые знакомства. «Ее узнают, говорят ей комплименты. Ей это нужно. Ни родственники, ни сиделка не могут дать ей столько внимания, сколько она получает в этом центре. То, что пишут о ней: мол, не помнит себя, сошла с ума — это неправда», — рассказал актер.