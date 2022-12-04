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3 часа назад

Стало известно о состоянии госпитализированной Светланы Светличной

Мослента

О состоянии госпитализированной советской и российской актрисы Светланы Светличной стало известно со слов ее знакомого, артиста Ивана Николаева. Он сообщил KP.RU, что 82-летняя звезда находится на плановом обследовании в клинике для пожилых людей.

Стало известно о состоянии госпитализированной Светланы Светличной
Фото: МослентаМослента

«В 82 года у человека может быть все что угодно. Действительно, ее подводит память. Поэтому ее поместили в стационар. Паниковать не надо», — заявил собеседник издания. Николаев уточнил, что Светличная довольна условиями пребывания в клинике.

В медучреждении артистка, по его словам, завела новые знакомства. «Ее узнают, говорят ей комплименты. Ей это нужно. Ни родственники, ни сиделка не могут дать ей столько внимания, сколько она получает в этом центре. То, что пишут о ней: мол, не помнит себя, сошла с ума — это неправда», — рассказал актер.

Актеры,Иван Николаев,
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