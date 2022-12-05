Российская актриса признана лучшей на Сингапурском кинофестивале

Исполнительница главной роли в фильме Михаила Бородина «Продукты 24», актриса Зухара Сансызбай получила приз в номинации «Лучшая актерская работа» на Сингапурском международном кинофестивале. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе кинокомпании METRAFILMS, занимавшейся производством фильма.

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«Исполнительница главной роли в фильме „Продукты 24“ Зухара Сансызбай получила приз за лучшую актерскую работу на 33-м Сингапурском международном кинофестивале», — сообщили в пресс-службе.

Киносмотр проходил с 24 ноября по 4 декабря. В заявлении жюри, которое привели в пресс-службе, указано, что актриса «вложила огромную силу и сдержанность в своего невероятно сложного персонажа».