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49 минут назад

Российская актриса Зухара Сансызбай признана лучшей на Сингапурском кинофестивале

Большая Азияиещё 1

Исполнительница главной роли в фильме Михаила Бородина «Продукты 24», актриса Зухара Сансызбай получила приз в номинации «Лучшая актерская работа» на Сингапурском международном кинофестивале. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе кинокомпании METRAFILMS, занимавшейся производством фильма.

Российская актриса признана лучшей на Сингапурском кинофестивале
Фото: Большая АзияБольшая Азия

«Исполнительница главной роли в фильме „Продукты 24“ Зухара Сансызбай получила приз за лучшую актерскую работу на 33-м Сингапурском международном кинофестивале», — сообщили в пресс-службе.

Киносмотр проходил с 24 ноября по 4 декабря. В заявлении жюри, которое привели в пресс-службе, указано, что актриса «вложила огромную силу и сдержанность в своего невероятно сложного персонажа».

Картина «Продукты 24» — полнометражный дебют Михаила Бородина — была представлена в программе Asian Feature Film Competition. Сценарий фильма основан на реальной истории «гольяновских рабов». Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2022 года на Берлинском кинофестивале. Роль главной героини по имени Мухаббат также стала дебютной для Сансызбай.

Актеры,Михаил Бородин,
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