Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
2 часа назад

Кейт Уинслет заявила, что ее травили из-за полноты в начале карьеры

runews24.ru

Актриса призналась, что чувствовала давление со стороны голливудских продюсеров из-за ее лишнего веса.

Кейт Уинслет травили из-за фигуры в начале карьеры
Фото: runews24.rurunews24.ru

47-летняя английская актриса Кейт Уинслет призналась, что в начале своего творческого пути столкнулась с бодишеймингом — дискриминацией тех, кто не вписывается в общепринятые стандарты красоты или внешности.

Уинслет рассказала о случае, который с ней произошел, когда ей было 14 лет. Один из ее учителей советовал ей соглашаться играть толстушек. Она отметила, что такие советы всегда очень ранили ее.

«Молодые и ранимые люди могут не пройти эту проверку на прочность. Критика может быть негативной», — заявила звезда «Титаника».

Помимо этого, актриса добавила, что в начале карьеры все киностудии интересовались ее весом, что было тоже не очень приятно.

Сейчас же Кейт Уинслет радует тот факт, что таких моментов становится все меньше в кинематографе.

Актеры,Титаник,Кейт Уинслет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители