Кейт Уинслет травили из-за фигуры в начале карьеры

Актриса призналась, что чувствовала давление со стороны голливудских продюсеров из-за ее лишнего веса.

47-летняя английская актриса Кейт Уинслет призналась, что в начале своего творческого пути столкнулась с бодишеймингом — дискриминацией тех, кто не вписывается в общепринятые стандарты красоты или внешности.

Уинслет рассказала о случае, который с ней произошел, когда ей было 14 лет. Один из ее учителей советовал ей соглашаться играть толстушек. Она отметила, что такие советы всегда очень ранили ее.

«Молодые и ранимые люди могут не пройти эту проверку на прочность. Критика может быть негативной», — заявила звезда «Титаника».

Помимо этого, актриса добавила, что в начале карьеры все киностудии интересовались ее весом, что было тоже не очень приятно.