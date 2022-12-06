Фрейзер рассказал, как домогательство подорвало его карьеру

"Существует определенная система. Это все про власть. До этого момента я играл по правилам. Я подумал так: хорошо, меня оскорбили. И это зашло слишком далеко. Но больше я этого не потерплю. Это вызвало у меня эмоциональный стресс, это причинило мне боль".