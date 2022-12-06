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22 минуты назад

Брендан Фрейзер рассказал, как домогательство подорвало его карьеру

Мария Иглина

Актер Брендан Фрейзер поделился как признание, что он стал жертвой сексуальных домогательств, повлияло на его карьеру. Об этом сообщает CBS News.

Фрейзер рассказал, как домогательство подорвало его карьеру
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Известно, что в 2003 году актер столкнулся с домогательствами со стороны президента ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) Филипа Берка. Из-за случившегося Фрейзер на некоторое время даже отказался от съемок.

Как на съемках “Мумии” чуть не погиб Брендан Фрейзер

Берк так и не был наказан, он заявил, что его действия были шуточными. А ассоциация лишь опубликовала заявление, в котором осудила его поведение.

Фрейзер, в свою очередь, признался, что заявления о харассменте подорвали его карьеру:

"Существует определенная система. Это все про власть. До этого момента я играл по правилам. Я подумал так: хорошо, меня оскорбили. И это зашло слишком далеко. Но больше я этого не потерплю. Это вызвало у меня эмоциональный стресс, это причинило мне боль".

Ранее стало известно, что звезда фильма "Двое: Я и моя тень" умерла от страшной болезни.

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