Фрейзер рассказал, как домогательство подорвало его карьеру

Актер Брендан Фрейзер поделился как признание, что он стал жертвой сексуальных домогательств, повлияло на его карьеру. Об этом сообщает CBS News.
Известно, что в 2003 году актер столкнулся с домогательствами со стороны президента ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) Филипа Берка. Из-за случившегося Фрейзер на некоторое время даже отказался от съемок.
Берк так и не был наказан, он заявил, что его действия были шуточными. А ассоциация лишь опубликовала заявление, в котором осудила его поведение.
Фрейзер, в свою очередь, признался, что заявления о харассменте подорвали его карьеру:
"Существует определенная система. Это все про власть. До этого момента я играл по правилам. Я подумал так: хорошо, меня оскорбили. И это зашло слишком далеко. Но больше я этого не потерплю. Это вызвало у меня эмоциональный стресс, это причинило мне боль".
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