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2 часа назад

Эштон Кутчер описал ощущения при грозящей слепоте болезнью

Lenta.ru

Эштон Кутчер признался, что за короткое время излечился от болезни, которая грозила ему слепотой. Он рассказал об ощущениях при васкулите в интервью врачу Дэвиду Агусу, вышедшем на CBS.

Эштон Кутчер описал ощущения при грозящей слепоте болезнью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актер вспомнил, как однажды утром проснулся и понял, что практически не видит. Одновременно с этим у Кутчера начались проблемы со слухом и координацией.

«Представьте, что вы привыкли к нормальной жизни и воспринимаете способность видеть как данность. И вдруг вы понимаете, что ничего не видите!» — эмоционально описал Кутчер ощущения от внезапно проявившейся болезни.

Ранее актер признавался, что аутоиммунное заболевание дало о себе знать три года назад. Но с тех пор он смог справиться с болезнью.

Ученые до сих пор не установили причины развития васкулита. Предполагается, что решающую роль играют генетическая предрасположенность, отягощенная факторами окружающей среды, а также инфекции — заражение золотистым стафилококком или вирусом гепатита.

Эштон Кутчер снялся в 48 фильмах и сериалах. Самые известные из его работ — это «Эффект бабочки», «Спасатель», «Угадай кто?», «Однажды в Вегасе».

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