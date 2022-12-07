Сценарист Золотарев о современном кино: «Приходится тщательнее выбирать»

В декабре на платформе ivi выходит мистический триллер Клима Козинского «13-я клиническая» с Данилой Козловским в главной роли. Это сериал о клинике, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. По словам шоураннера проекта Андрея Золотарева, это картина про страх, одиночество и отношения. Мы поговорили со сценаристом и узнали, что он думает о сериале, как проходил подбор актеров и чем советское кино отличается от современного.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Что подтолкнуло вас к работе в новом проекте?

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— Мне сказали, что продюсерам неплохо платят. Потом выяснилось, что все это обман, но зато я поработал «в замечательном коллективе над интересным проектом». Тут уже без шуток: это было очень интересно, и я жутко благодарен всем, кто согласился на эту авантюру. «13-ю клиническую» я вынашивал давно. Сначала тщательно была продумана история создания больницы, ее бестиарий и функционал сотрудников… Потом постепенно появились уже реальные герои, которые ее населили. И только затем начал проступать сам сюжет. «13-я» – один из самых увлекательных проектов, над которыми я работал. Это очень интересно даже разрабатывать.

Какой, по-вашему, главный посыл сериала?

— Всегда очень страшно говорить о посылах. Как будто мы с некоторой высоты пытаемся кого-то чему-то научить. Мы не пытаемся. Мы просто делимся теми эмоциями и теми темами, которые нас самих интересуют. Мне кажется, посыл возникает уже после того, как вся история будет «уложена» в голове зрителя. Для меня она про наши страхи. Но не про бабайку в темной комнате, а про страх отношений, страх одиночества… Это попытка в развлекательном формате поговорить на серьезные темы.

Как проходил отбор актеров?

— Магическим образом. Это единственный наш проект, где так легко собрался каст. Мы «ловили на текст». Причем большинство больших артистов согласились, даже не читая сам сценарий: только на этапе «описания мира» сериала, который мы им отправляли. Это удивительно, но очень круто.

Легко ли работать с Данилой Козловским и Нино Нинидзе?

— Это будет самый короткий ответ: да. Не знаю, зачем мы их в один вопрос объединили)) Они очень разные и очень клевые. Очень. Клевые. Очень. Оооооочень.

Какими режиссерами вы вдохновляетесь? Назовите лучшую, на ваш взгляд, работу этого режиссера.

— Не могу сказать, что «13-я» – это работа под какого-то конкретного режиссера (если не считать, собственно, реального нашего режиссера – прекрасного Клима Козинского). Мне жутко нравится Нолан, без осечек. Хотел написать и других, но там все время попса будет: Спилберг, Кэмерон… Очень люблю Вильнёва и его «Прибытие». Но не только это, конечно.

Вы играли в кинокартине «Лед». Не хотите продолжить карьеру актера? Какого героя вы бы сыграли, даже не раздумывая?

— Я очень люблю сниматься в кино. Проблема в том, что я не самый талантливый артист, и чем меня меньше в кадре, тем лучше для фильма. За кадром я смотрюсь гораздо лучше. Но я неплохо играю сам себя, например. Чем обычно и занимаюсь.

Ваш личный топ фильмов и сериалов на Новый год

— Из-за занятости я весь год откладывал множество замечательных фильмов и сериалов на новогодние, и поэтому в них нет никакой праздничной тематики. Я очень люблю sci-fi и смотрю почти все приличное, что выходит в этом жанре. Надеюсь досмотреть наконец и «Дом дракона», который пришлось бросить на середине. «Сердце Пармы» тоже не успел еще посмотреть. Ну и следующую часть «Достать ножи». Из того, что уже успел посмотреть, рекомендую «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Это большое эстетическое удовольствие.

— Все названные старые советские картины – прекрасны. Но часть их очарования – еще и в том времени, когда мы их смотрели. Вернее, в «нас самих в том времени». Очень сложно отделить одно от другого. Сейчас нам доступно гораздо больше картин. Из-за большого выбора создается ощущение, что качество значительно хуже. Но это не так, просто приходится тщательнее выбирать. Но, конечно, когда я ловлю на экране «Мимино» или «Москву слезам…», остановиться и выключить очень тяжело.

Есть ли проекты на 2023-2024 года?