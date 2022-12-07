Сценарист Золотарев о современном кино: «Приходится тщательнее выбирать»

В декабре на платформе ivi выходит мистический триллер Клима Козинского «13-я клиническая» с Данилой Козловским в главной роли. Это сериал о клинике, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. По словам шоураннера проекта Андрея Золотарева, это картина про страх, одиночество и отношения. Мы поговорили со сценаристом и узнали, что он думает о сериале, как проходил подбор актеров и чем советское кино отличается от современного.
Что подтолкнуло вас к работе в новом проекте?
— Мне сказали, что продюсерам неплохо платят. Потом выяснилось, что все это обман, но зато я поработал «в замечательном коллективе над интересным проектом». Тут уже без шуток: это было очень интересно, и я жутко благодарен всем, кто согласился на эту авантюру. «13-ю клиническую» я вынашивал давно. Сначала тщательно была продумана история создания больницы, ее бестиарий и функционал сотрудников… Потом постепенно появились уже реальные герои, которые ее населили. И только затем начал проступать сам сюжет. «13-я» – один из самых увлекательных проектов, над которыми я работал. Это очень интересно даже разрабатывать.
Какой, по-вашему, главный посыл сериала?
— Всегда очень страшно говорить о посылах. Как будто мы с некоторой высоты пытаемся кого-то чему-то научить. Мы не пытаемся. Мы просто делимся теми эмоциями и теми темами, которые нас самих интересуют. Мне кажется, посыл возникает уже после того, как вся история будет «уложена» в голове зрителя. Для меня она про наши страхи. Но не про бабайку в темной комнате, а про страх отношений, страх одиночества… Это попытка в развлекательном формате поговорить на серьезные темы.
Как проходил отбор актеров?
— Магическим образом. Это единственный наш проект, где так легко собрался каст. Мы «ловили на текст». Причем большинство больших артистов согласились, даже не читая сам сценарий: только на этапе «описания мира» сериала, который мы им отправляли. Это удивительно, но очень круто.
Легко ли работать с Данилой Козловским и Нино Нинидзе?
— Это будет самый короткий ответ: да. Не знаю, зачем мы их в один вопрос объединили)) Они очень разные и очень клевые. Очень. Клевые. Очень. Оооооочень.
Какими режиссерами вы вдохновляетесь? Назовите лучшую, на ваш взгляд, работу этого режиссера.
— Не могу сказать, что «13-я» – это работа под какого-то конкретного режиссера (если не считать, собственно, реального нашего режиссера – прекрасного Клима Козинского). Мне жутко нравится Нолан, без осечек. Хотел написать и других, но там все время попса будет: Спилберг, Кэмерон… Очень люблю Вильнёва и его «Прибытие». Но не только это, конечно.
Вы играли в кинокартине «Лед». Не хотите продолжить карьеру актера? Какого героя вы бы сыграли, даже не раздумывая?
— Я очень люблю сниматься в кино. Проблема в том, что я не самый талантливый артист, и чем меня меньше в кадре, тем лучше для фильма. За кадром я смотрюсь гораздо лучше. Но я неплохо играю сам себя, например. Чем обычно и занимаюсь.
Ваш личный топ фильмов и сериалов на Новый год
— Из-за занятости я весь год откладывал множество замечательных фильмов и сериалов на новогодние, и поэтому в них нет никакой праздничной тематики. Я очень люблю sci-fi и смотрю почти все приличное, что выходит в этом жанре. Надеюсь досмотреть наконец и «Дом дракона», который пришлось бросить на середине. «Сердце Пармы» тоже не успел еще посмотреть. Ну и следующую часть «Достать ножи». Из того, что уже успел посмотреть, рекомендую «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Это большое эстетическое удовольствие.
Многие говорят, что старые советские фильмы («Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Любовь и голуби») намного лучше нынешних кинокартин. Вы согласны или нет с этим утверждением и почему?
— Все названные старые советские картины – прекрасны. Но часть их очарования – еще и в том времени, когда мы их смотрели. Вернее, в «нас самих в том времени». Очень сложно отделить одно от другого. Сейчас нам доступно гораздо больше картин. Из-за большого выбора создается ощущение, что качество значительно хуже. Но это не так, просто приходится тщательнее выбирать. Но, конечно, когда я ловлю на экране «Мимино» или «Москву слезам…», остановиться и выключить очень тяжело.
Есть ли проекты на 2023-2024 года?
— О да…