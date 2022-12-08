Дети Шарлиз Терон не знают, чем их мать зарабатывает на жизнь

Голливудская актриса, может быть, и обладает десятками наград, но ее дети, кажется, не до конца понимают, что это значит.

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«Мы знаем, что ты работаешь, но мы не уверены на 100 процентов в том, что ты делаешь», — процитировала своих отпрысков актриса в интервью The Hollywood Reporter.

И добавила: 7-летняя Август считает, что ее звездная мама не может долго задержаться на одной работе. А 10-летний Джексон переживает, что актриса иногда появляется на рекламных билбордах в неглиже.

«Бывают моменты, например, мы идем по аэропорту, и он замечает меня на рекламном щите Dior: “О боже, ты на дурацком щите без рубашки, мама. Это так неловко. Надень рубашку!”» — вспоминает Шарлиз.

Правда, матери-одиночке всегда найдется что ответить. «Это окупит твой колледж!» — как-то сказала сыну актриса.