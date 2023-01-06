Чего вы не знали о легендарном Адриано Челентано

Великолепный итальянский актер Адриано Челентано хорошо известен зрителям самых разных поколений.

Фото: Кадр из фильма "Блеф" Кадр из фильма "Блеф"

Еще во времена СССР по телевизору показывали фильмы с его участием, но своей актуальности они не потеряли до сих пор. В них удивительным образом сочетаются юмор, доброта и особый итальянский колорит, и все это отчасти связано с жизнью артиста, снявшегося в огромном количестве фильмов. 6 января 2023 года Челентано исполнилось 85 лет. "Рамблер" расскажет об известных и неизвестных фактах из жизни самого харизматичного итальянца.

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- Мать Адриано родила его, когда ей уже было 44 года. У него четверо братьев и сестер, а семья Адриано жила очень бедно. Это вынудило его бросить школу в 12 лет и устроиться на работу. Будущий актер работал подмастерьем у часовщика.

- В юности он занял первое место в конкурсе близнецов американского комика Джерри Льюиса, причем даже не подавал заявку на участие — его сестра сделала это по собственной инициативе.

- В 17 лет Адриано Челентано увлекся рок-н-роллом и даже начал играть в рок-группе.

- Обычный будильник никогда не мог его разбудить. Всю жизнь он просыпается только от рок-музыки.

- За свою жизнь Адриано Челентано записал более 600 песен, многие из которых входят в список лучших итальянских песен. Он выпустил более трех десятков альбомов.

- Однажды он начал танцевать прямо посреди оживленной улицы. Вокруг быстро собралась толпа, парализовавшая все движение. На вопрос полицейского, зачем он это сделал, Челентано ответил, что репетирует танец для новой роли.

- Сам он считает себя в первую очередь певцом и музыкантом, а не киноактером. Он был первым, кто исполнил рэп и рок-н-ролл на итальянском языке.

- На один из грандиозных концертов Адриано Челентано билеты продавались всего за 1 евро. Это была его собственная инициатива.

- Однажды Челентано в прямом эфире назвал премьер-министра Италии Сильвио Берлускони коррумпированным чиновником. В ответ он заявил, что певец входит в число тех, кто пытается подорвать авторитет власти.

- Его первое появление на экране состоялось в 1959 году, в фильме «Ребята и музыкальный автомат». Всего Челентано снялся в 41 фильме.

Кадр из фильма "Укрощение строптивого"

- Адриано уже довольно давно не снимается в кино, аргументируя это тем, что в современном кинематографе нет ничего интересного, но портить репутацию за деньги он не собирается.

- Он человек многих талантов – сочиняет музыку и песни, поет, играет в кино и выступает в качестве кинорежиссера.

- Его любимые музыканты - Элвис Пресли и Майкл Джексон. Адриано Челентано считает Квентина Тарантино невероятно талантливым режиссером, и он не раз говорил, что охотно снялся бы в его фильме.

- Челентано владеет собственной студией звукозаписи, названной в его честь.

- В Италии Адриано Челентано просто обожают. Когда он попал в больницу, ее буквально осадила толпа поклонников, а когда прошел ложный слух о смерти звезды, в больницу понесли тысячи букетов.

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- Уже более полувека он женат на Клаудии Мори и до сих пор не упускает возможности еще раз признаться ей в любви. Со своей женой Адриано Челентано тайно обвенчался в небольшой часовне. Пышную свадьбу молодожены решили не устраивать.

Их две дочери тоже стали актрисами, а сын стал известным дизайнером.