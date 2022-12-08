Дженнифер Лоуренс отказалась худеть ради «Голодных игр»

«Я была молода, еще росла и не могла сидеть на диете. А еще не хотела, чтобы все девушки, которые соберутся нарядиться в Китнисс, думали, что они не могут это сделать, потому что они не в том весе. И я не могла позволить этому просочиться в мой мозг», — сказала она.