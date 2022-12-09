Джеки Чан сообщил о планах снять новый «Час пик»

Эта франшиза сделала артиста звездой Голливуда.

Знаменитый актер Джеки Чан рассказал, что сейчас вынашивает планы о создании нового, четвертого по счету комедийного боевика «Час пик».

Оригинальный фильм 1988 года собрал в прокате почти четверть миллиарда долларов, и фактически открыл Чану дорогу в Голливуд. После были сняты два не менее удачные сиквела.

В последующие годы фильмография гонконгского артиста постоянно пополнялась и, хотя Джеки Чан был благодарен «Часу пик» за свою известность, актер считал, что сюжет картины слишком устарел для современных реалий.

Но недавно он осознал, что в Голливуде достаточно активно перезагружают старые проекты, и подумал, что точно так же может сделать новый «Час пик».