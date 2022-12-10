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2 часа назад

Сыгравший доктора Левина в «Интернах» актер работает на стройке в Лондоне

Слово и Делоиещё 1

Сыгравший доктора Бориса Левина в «Интернах» актер Дмитрий Шаракоис уехал искать счастье за рубеж. Артист сегодня работает на стройке и имеет двойное гражданство—российское и литовское.

Звезда «Интернов» работает на стройке в Лондоне
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Перед тем, как стать популярным Шаракоис окончил платное отделение ГИТИСа. Чтобы оплачивать учебу, актеру приходилось подрабатывать в эпизодических сериальных ролях. Когда он получил шанс сыграть нерешительного и правильного Бориса Левина слава буквально обрушилась на актера. Он стал получать приглашения от режиссеров и даже работал над собственными фильмами для YouTub канала.

В 2019 году Шаракоис уехал за границу и поселился в Лондоне. Сначала попробовал себя в роли официанта, а сейчас работает на стройке. Иногда посещает родину, чтобы сняться в сериале и сыграть в спектакле.

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