Звезда «Интернов» работает на стройке в Лондоне

Сыгравший доктора Бориса Левина в «Интернах» актер Дмитрий Шаракоис уехал искать счастье за рубеж. Артист сегодня работает на стройке и имеет двойное гражданство—российское и литовское.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Перед тем, как стать популярным Шаракоис окончил платное отделение ГИТИСа. Чтобы оплачивать учебу, актеру приходилось подрабатывать в эпизодических сериальных ролях. Когда он получил шанс сыграть нерешительного и правильного Бориса Левина слава буквально обрушилась на актера. Он стал получать приглашения от режиссеров и даже работал над собственными фильмами для YouTub канала.