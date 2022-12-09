Остин Батлер получил роль в "Дюне 2" без кастинга

"Дени был в городе, я в то время тоже был в Лос-Анджелесе, и Дени просто предложил выпить с ним кофе. Мы нашли с ним общий язык и много говорили о том, как нам нравится работать. Мы обсудили с ним роль и то, как я к ней отношусь, а потом он сказал: "Я подумаю об этом", - рассказал Батлер.