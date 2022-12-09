Остин Батлер получил роль в "Дюне 2" без кастинга

Актер Остин Батлер рассказал, что получил роль Фейд-Раута Харконнена в продолжении "Дюны" Дени Вильнева без кастинга и прослушивания. Его слова передает ScreenRant.
"Дени был в городе, я в то время тоже был в Лос-Анджелесе, и Дени просто предложил выпить с ним кофе. Мы нашли с ним общий язык и много говорили о том, как нам нравится работать. Мы обсудили с ним роль и то, как я к ней отношусь, а потом он сказал: "Я подумаю об этом", - рассказал Батлер.
Артист уточнил, что через неделю получил звонок от режиссера с предложением присоединиться к актерскому составу второй части "Дюны".
Премьера фильма "Дюна: Часть 2" запланирована на 3 ноября 2023 года. В нем к своим ролям вернутся Шаламе, Зендея, Хавьер Бардем и другие звезды.
Актерский состав пополнят Флоренс Пью, Леа Сейду, Остин Батлер и Кристофер Уокен.
Также в настоящий момент идут съемки сериала — приквела "Дюны", который получил название "Дюна: Сестричество". Главные роли в нем исполняют Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варда и Трэвис Фиммел.
Релиз "Сестричества" состоится на стриминге HBO Max, предположительно, также в 2023 году.