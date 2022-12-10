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1 час назад

Скончался звезда "Звездных войн" Гари Фридкин

Газета.Ru

В возрасте 70 лет ушел из жизни актер "Звездных войн" и "Белоснежки" Гари Фридкин, сообщает New York Post. Причиной кончины артиста стали осложнения после перенесенного коронавируса.

Скончался звезда "Звездных войн" Гари Фридкин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фридкин скончался 2 декабря в хосписе после тяжелых трех с половиной недель в отделении интенсивной терапии больницы Янгстауна, штат Огайо.

"Хотя Гари был невысокого роста, он был настоящим гигантом для своей семьи и друзей. Его наследие будет жить даже после него. А истории, в создании которых он принимал участие будут помнить и пересказывать все, кто его любил", — говорится в официальном заявлении о смерти Фридкина.

Актер был известен своими ролями в картинах "Белоснежка" и "Несносные леди", а также участием в сериале "Сумеречная зона". Но наибольшую популярность принесла ему роль Эвоки — героя вымышленной расы существ, появившихся в "Звездных войнах. Эпизод VI: Возвращение джедая".

Актеры,Сумеречная зона,Несносные леди,
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