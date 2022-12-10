Скончался звезда "Звездных войн" Гари Фридкин

"Хотя Гари был невысокого роста, он был настоящим гигантом для своей семьи и друзей. Его наследие будет жить даже после него. А истории, в создании которых он принимал участие будут помнить и пересказывать все, кто его любил", — говорится в официальном заявлении о смерти Фридкина.