Киркоров унизил Шукшину за критику его роли в ремейке «Иронии судьбы»

«Сумасшедшая эта Шукшина! Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет. Ты хоть один аншлаг, с…, собрала? Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией и такая злая. Злыдня. Там вся семья такая, не в себе. Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль!» – цитирует Киркорова НТВ.