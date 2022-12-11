Киркоров унизил Шукшину за критику его роли в ремейке «Иронии судьбы»

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров на публике сцепился с актрисой Марией Шукшиной, которая высмеяла его роль Ипполита в фильме «СамоИрония судьбы».
Шукшина назвала приступом безвкусия ремейк фильма «Ирония судьба», однако особенно досталось Филиппу Киркорову.
«Киркоров "жар-птица" теперь в роли Ипполита. Удивительно, что не в роли Нади», – язвительно высказалась артистка.
Филипп Киркоров не стал терпеть оскорбления и высказал все, что думает о Шукшиной. Певец считает, что актриса критикует его из зависти, ведь ей и не снилось собирать стадионы поклонников, как он.
«Сумасшедшая эта Шукшина! Стань сначала Филиппом Киркоровым! Отработай 35 лет. Ты хоть один аншлаг, с…, собрала? Посмотри на свою рожу несчастную! С такой фамилией и такая злая. Злыдня. Там вся семья такая, не в себе. Кто такая, чтобы обо мне рассуждать? Пыль!» – цитирует Киркорова НТВ.
Артист признался, что давно мечтал о подобной роли, а потому не позволит никому критиковать себя. Ремейк на фильм Эльдара Рязанова выйдет в Новый год.