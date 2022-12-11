На 96-м году ушла из жизни мать певицы Шер

Настоящее имя актрисы – Джеки Джин Крауч. Она родилась в штате Арканзас, США. Еще в подростковом возрасте Холт начала сниматься в кино. Однако выдающихся ролей Джорджии сыграть так и не удалось – она снялась лишь в нескольких эпизодических в 1950-х годах. За свою жизнь она шесть раз была замужем.