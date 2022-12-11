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1 час назад

На 96-м году ушла из жизни мать певицы Шер

Мира Маркина

Мать известной певицы Шер, актриса Джорджия Холт скончалась на 96-м году жизни, информацию об этом Шер опубликовала в своих социальных сетях.

На 96-м году ушла из жизни мать певицы Шер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причины смерти Джорджии Холт не уточняются.

Настоящее имя актрисы – Джеки Джин Крауч. Она родилась в штате Арканзас, США. Еще в подростковом возрасте Холт начала сниматься в кино. Однако выдающихся ролей Джорджии сыграть так и не удалось – она снялась лишь в нескольких эпизодических в 1950-х годах. За свою жизнь она шесть раз была замужем.

Старшая дочь Холт от первого брака, Шерилин Саркисян смогла исполнить мечту матери и стала известной на весь мир певицей, взяв псевдоним Шер. Дочь Джорджии от другого брака – Джорджанна Лапьер, также выбрала творческий путь и снялась в триллере "Если бы стены могли говорить" и многих других картинах.

76-летняя Шер рассказала о романе с 36-летним продюсером

Ранее "Рамблер" рассказывал о кончине актера фильма "Зеленая книга".

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