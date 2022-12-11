Мишель Йео присоединилась к экранизации мюзикла "Злая" о стране Оз

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По информации издания, Йео исполнит роль мадам Моррибль — директрисы университета Шиз и пресс-секретарши Волшебника страны Оз.

Киноадаптация «Злой» будет разделена на две части, которые студия Universal Pictures планирует выпустить под Рождество 2024 и 2025 года. Главные роли в ленте должны сыграть певицы Ариана Гранде и Синтия Эриво.

В центре сюжета «Злой» — две девушки из страны Оз: Эльфаба, которая впоследствии стала Злой Ведьмой Запада, и Глинда, будущая Добрая Ведьма Севера. Мюзикл рассказывает об их взрослении, соперничестве и борьбе с тиранией Волшебника. Действие разворачивается как до, так и после событий, описанных в «Волшебнике страны Оз». Бродвейская премьера «Злой» состоялась в 2003 году.