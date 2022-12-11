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2 часа назад

Мишель Йео присоединилась к экранизации мюзикла "Злая" о стране Оз

Газета.Ru

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Все везде и сразу») присоединилась к актерскому составу экранизации мюзикла Стивена Шварца и Уинни Хольцман «Злая» — переосмыслении фильма Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и романа Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Об этом пишет Variety.

Мишель Йео присоединилась к экранизации мюзикла "Злая" о стране Оз
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации издания, Йео исполнит роль мадам Моррибль — директрисы университета Шиз и пресс-секретарши Волшебника страны Оз.

Киноадаптация «Злой» будет разделена на две части, которые студия Universal Pictures планирует выпустить под Рождество 2024 и 2025 года. Главные роли в ленте должны сыграть певицы Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Режиссером фильма выступает Джон Чу, известный по лентам «Безумно богатые азиаты», «Шаг вперед 2: Улицы», «G.I. Joe: Бросок кобры 2» и «Иллюзия обмана 2».

В центре сюжета «Злой» — две девушки из страны Оз: Эльфаба, которая впоследствии стала Злой Ведьмой Запада, и Глинда, будущая Добрая Ведьма Севера. Мюзикл рассказывает об их взрослении, соперничестве и борьбе с тиранией Волшебника. Действие разворачивается как до, так и после событий, описанных в «Волшебнике страны Оз». Бродвейская премьера «Злой» состоялась в 2003 году.

Ранее сообщалось, что Джефф Голдблюм ведет переговоры об участии в экранизации «Злой». Предполагается, что Голдблюм исполнит в роль Волшебника страны Оз. Как уточняет Variety, эти переговоры до сих пор не завершились.

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