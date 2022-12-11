Лоуренс извинилась за свое заявление о влиянии на жанр боевиков

«Что я хотела, так это подчеркнуть, насколько это приятно. И это я имела в виду (в разговоре с Виолой Дэвис — прим. «Ленты.ру») — развеять эти старые мифы, о которых вы слышали… о болтовне, которую вы слышали, которая царила вокруг подобных вещей. Но это была моя ошибка, и я выразилась неправильно. Я разнервничалась от разговора с живой легендой», — указала Лоуренс.