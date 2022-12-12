Брендан Фрейзер предпочел «Джорджу из джунглей» другой проект

Звезда серии фильмов «Мумия» Брендан Фрейзер отказался от съемок во второй части «Джорджа из джунглей» не из-за денег. Настоящую причину он назвал в беседе с Entertainment Weekly.

Как выяснилось, актер просто предпочел комедии другой проект. Им стал вестерн «Тихий американец» режиссера Филлипа Нойса. Фрейзер делает неожиданные выборы на протяжении всей карьеры и надеется, что поклонники поддерживают его в этом. По словам звезды, именно эти решения привели его туда, где он находится в данный момент.