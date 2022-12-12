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2 часа назад

Брендан Фрейзер предпочел «Джорджу из джунглей» другой проект

Слово и Дело

Звезда серии фильмов «Мумия» Брендан Фрейзер отказался от съемок во второй части «Джорджа из джунглей» не из-за денег. Настоящую причину он назвал в беседе с Entertainment Weekly.

Брендан Фрейзер предпочел «Джорджу из джунглей» другой проект
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как выяснилось, актер просто предпочел комедии другой проект. Им стал вестерн «Тихий американец» режиссера Филлипа Нойса. Фрейзер делает неожиданные выборы на протяжении всей карьеры и надеется, что поклонники поддерживают его в этом. По словам звезды, именно эти решения привели его туда, где он находится в данный момент.

Премьера «Джорджа из джунглей» состоялась в 1997 году. Фильм повествовал о жизни мужчины, которого воспитали гориллы в африканских джунглях.

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