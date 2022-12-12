Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Умер на 49-м году жизни актер сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович

WomanHit.ruиещё 2

Причина смерти уточняется.

Умер актер сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Скончался белорусский и российский актер театра и кино, режиссер и продюсер Сергей Зыгмантович. Об этом сообщила «Российская газета».

Артист умер еще 9 декабря, однако о смерти Сергея стало известно только сегодня утром. Знаменитости было 48 лет. Причина кончины звезды уточняется.

Зыгмантович известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Каменская», «Курсанты», «Я сыщик», «Между жизнью и смертью» и других. А в 2016 году мужчина продюсировал сериал «Мухтар. Новый след».

Актеры,Каменская,Сергей Зыгмантович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители