Умер актер сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович

Причина смерти уточняется.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Скончался белорусский и российский актер театра и кино, режиссер и продюсер Сергей Зыгмантович. Об этом сообщила «Российская газета».

Артист умер еще 9 декабря, однако о смерти Сергея стало известно только сегодня утром. Знаменитости было 48 лет. Причина кончины звезды уточняется.