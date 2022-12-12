Умер актер сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович

Причина смерти уточняется.
Скончался белорусский и российский актер театра и кино, режиссер и продюсер Сергей Зыгмантович. Об этом сообщила «Российская газета».
Артист умер еще 9 декабря, однако о смерти Сергея стало известно только сегодня утром. Знаменитости было 48 лет. Причина кончины звезды уточняется.
Зыгмантович известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Каменская», «Курсанты», «Я сыщик», «Между жизнью и смертью» и других. А в 2016 году мужчина продюсировал сериал «Мухтар. Новый след».