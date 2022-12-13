Умер автор культовой темы к «Твин Пиксу»

Стало известно о смерти американского композитора Анджело Бадаламенти. Музыкант скончался 11 декабря в возрасте 85 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс» Кадр из сериала «Твин Пикс»

По данным издательства, автор музыки к фильмам и телесериалам был найден мертвым у себя дома в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси. О причинах его скоропостижной гибели информации пока нет.

Напомним, что за плечами Бадаламенти саундтреки более чем к 70 фильмам и телесериалам, среди которых «Малхолланд Драйв», «Синий Бархат» и «Твин Пикс». За работу над последним он получил премию «Грэмми».