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3 часа назад

Умер автор культовой темы к «Твин Пиксу»

Катерина Саломе

Стало известно о смерти американского композитора Анджело Бадаламенти. Музыкант скончался 11 декабря в возрасте 85 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Умер автор культовой темы к «Твин Пиксу»
Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс»Кадр из сериала «Твин Пикс»

По данным издательства, автор музыки к фильмам и телесериалам был найден мертвым у себя дома в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси. О причинах его скоропостижной гибели информации пока нет.

Звезда фильма «Двое: Я и моя тень» умерла от страшной болезни

Напомним, что за плечами Бадаламенти саундтреки более чем к 70 фильмам и телесериалам, среди которых «Малхолланд Драйв», «Синий Бархат» и «Твин Пикс». За работу над последним он получил премию «Грэмми».

Ранее мы писали о том, что умерла звезда сериала “Сверхъестественное”.

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