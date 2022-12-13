Как изменился Николай Рыбников к концу карьеры

Звезда советских фильмов Николай Рыбников к концу своей карьеры изменился до неузнаваемости. Из залихватского красавчика он превратился в обрюзгшего пенсионера.

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Любимец советских зрителей блистал в лучших фильмах эпохи. «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Девушка без адреса» — это лишь малая часть легендарных картин, где Рыбников воплощал образ правильного парня, труженика, передовика и лидера молодежных компаний.

Образ закрепился за актером и со сменой эпохи про артиста стали забывать. Типаж был не нужен, и он появлялся на экране все реже и реже.

Как вспоминала его супруга, позднее все деньги съела гайдаровская реформа. Денег было мало, Рыбников перестал за собой следить, потолстел, и его уже не приглашали сниматься. Он лишь появился в эпизодической роли в картине «Выйти замуж за капитана», а потом сыграл депутата в комедии«Частный детектив, или Операция «Кооперация».