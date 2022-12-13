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1 час назад

Как изменился Николай Рыбников к концу карьеры

Слово и Дело

Звезда советских фильмов Николай Рыбников к концу своей карьеры изменился до неузнаваемости. Из залихватского красавчика он превратился в обрюзгшего пенсионера.

Как изменился Николай Рыбников к концу карьеры
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Любимец советских зрителей блистал в лучших фильмах эпохи. «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Девушка без адреса» — это лишь малая часть легендарных картин, где Рыбников воплощал образ правильного парня, труженика, передовика и лидера молодежных компаний.

Образ закрепился за актером и со сменой эпохи про артиста стали забывать. Типаж был не нужен, и он появлялся на экране все реже и реже.

Как вспоминала его супруга, позднее все деньги съела гайдаровская реформа. Денег было мало, Рыбников перестал за собой следить, потолстел, и его уже не приглашали сниматься. Он лишь появился в эпизодической роли в картине «Выйти замуж за капитана», а потом сыграл депутата в комедии«Частный детектив, или Операция «Кооперация».

Внезапно актеру предложили сыграть в российско-итальянском фильме, но радости актера не суждено было сбыться. Он не дожил до своего 60-летия. Рыбников прилег подремать после бани и не проснулся: причиной смерти стал инсульт.

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