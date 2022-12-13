Как изменился Николай Рыбников к концу карьеры

Звезда советских фильмов Николай Рыбников к концу своей карьеры изменился до неузнаваемости. Из залихватского красавчика он превратился в обрюзгшего пенсионера.
Любимец советских зрителей блистал в лучших фильмах эпохи. «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Девушка без адреса» — это лишь малая часть легендарных картин, где Рыбников воплощал образ правильного парня, труженика, передовика и лидера молодежных компаний.
Образ закрепился за актером и со сменой эпохи про артиста стали забывать. Типаж был не нужен, и он появлялся на экране все реже и реже.
Как вспоминала его супруга, позднее все деньги съела гайдаровская реформа. Денег было мало, Рыбников перестал за собой следить, потолстел, и его уже не приглашали сниматься. Он лишь появился в эпизодической роли в картине «Выйти замуж за капитана», а потом сыграл депутата в комедии«Частный детектив, или Операция «Кооперация».
Внезапно актеру предложили сыграть в российско-итальянском фильме, но радости актера не суждено было сбыться. Он не дожил до своего 60-летия. Рыбников прилег подремать после бани и не проснулся: причиной смерти стал инсульт.